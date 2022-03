Rungholt op Platt: Plattdeutsche Führungen im Nissenhaus Stand: 05.03.2022 06:00 Uhr Jörg Hartmann war schon als Kind an Geschichte interessiert. Als Lehrer hat er Exkursionen ins Watt unternommen und dabei Spuren Rungholts entdeckt. Nun gibt er im Nissenhaus in Husum Führungen auf Plattdeutsch.

von Peter Bartelt

Heut bin ich über Rungholt gefahren,

Die Stadt ging unter vor sechshundert Jahren. Detlev von Liliencron: "Trutz, Blanke Hans"

Doa hett Jörg Hartmann de twentie Lüüd, de sick dat anhörn wött, noch op Hochdütsch vertellt, "Trutz, Blanke Hans", dat is een Gedicht vun Detlev von Liliencron. Aver denn gung dat mit Plattdütsch wieder. Jörg Hartmann is een intwischen pensioneerter Schoolmeester, den Geschicht schon as Kind faszineert hett.

Fundstücke bei Exkursion

Geboren in Friestadt, opwussen an de Treene, immer schon an Geschichte interessiert. Dat hett jie lang duuert, denn is he int Watt ok över Rungholt stolpert. Lehrer woorn, mit Klassen ruutgoahn und wat funnen. Und denn het ehm düsse Rungholt-Liedenschaft in Bann trocken. Denn düsse lüttje Ort mit rund tweedusend Inwohner, weer bannig riek.

Aver de Lüüd hebb son beeten de Bodenhaftung verlorn. Und nu kummt de grote Stünn vun Jörg Hartmann und sien Leevde to Rungholt. Und wenn jüm ehm nu heuert, as he düsse eene Legende över de Ünnergang von Rungholt vertellt, opschreeven von Samuel Meyer in Joahr foffteinhünnert söhm und achtie, denn weeten jüm, wat ick meen...

Die Rungholt-Legende

"Dor hett en rieke Drunkenbold en Priester an den fröhen Avend halen laten, dat he em en Kranke in't Huus bekümmern schall. Un ehrer de Paster keem, leet he dor en Söög in't Bett leggen. Dat hett he je makt um de Kark en uttowischen - Villicht weer dat je en Dithmarscher? De Pater geiht nu henn un meent dat weer de Kranke. He süht avers dor liggt en Söög in't Bett, geiht verfehrt weg, schimpt beklagt dedore Övermoot."

Und denn hett de Prediger Gott anropen und de hett denn de grote Floot schickt as een Gottesgericht, doamit de rieken und gottlosen Rungholter all versupen schött. Dat is nu een Legende, aver de Wohrheet is, datt Rungholt in de domoligen Tieden datt groote Malheur tatsächlich sölm verschuldet hett. Över dat Geld verdeenen hebb se de blanke Hans vergeeten, de Dieken warn nich pleecht und as dat Water keem, weer dat to loat. Överblehm sünn Soken, de in Nissenhus utstellt sünn.

Wat he so allns weet, doa mutt he oppassen, datt he sien Tohörer nich överfordert... All in ee Stün rinpacken, ok röberkoam. Dat ött de Lüüd sölm wat to seggen: "Das war nett, hat mir gut gefallen!", "Er hat mich so richtig mitgenommen", "Ganz viel haben wir gelernt".

Am 19. März um 15 Uhr gibt Jörg Hartmann seine nächste Führung op Platt durch die Rungholt-Abteillung im Nissenhaus in Husum. Aver dat is licht to, doa mött jüm sick sputen, dat is gau utverköfft...

