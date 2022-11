Stand: 14.11.2022 15:13 Uhr Hörspiel: Gah nich de Beek hoch ...

Ein Mann fährt an einem schönen Herbstabend im Kielwasser zweier Freunde flussaufwärts. Als er an einem Bach das Schild "Einfahrt verboten" sieht, biegt er dennoch in das verbotene Gewässer ein, das er seit Jahren nicht befahren hat und taucht dort in seine eigene, skrupellose Vergangenheit ein.

Als er danach wegen eines schweren Schocks im Krankenhaus liegt, kann er nicht mehr sagen, was ihn zu dieser Aktion bewogen hat. Doch ihm wird klar, daß ihn seine verdrängten Erinnerungen, die ihn in dieser Nacht eingeholt haben, nicht mehr loslassen werden.

Sendetermine Freitag, 25.11.2022, 19.05 Uhr, NDR Schlager

Freitag, 25.11.2022, 21.05 Uhr, NDR 1 Welle Nord

Sonntag, 27.11.2022, 18.05 Uhr, RB Bremen Zwei

Sonntag, 27.11.2022, 20.05 Uhr, NDR 1 Radio MV

Montag, 28.11.2022, 19.05 Uhr, NDR 1 Niedersachsen

Montag, 28.11.2022, 21.05 Uhr, RB Bremen Zwei

Mittwoch, 30.11.2022, 21.05 Uhr, NDR 90,3

Über den Autor

Fritz Arend (geb. 1925 in Bremen, gestorben 1993 in Achim-Uphusen) absolvierte nach der Volksschule eine Lehre als Bootsbauer. Von 1942 - 1945 war er Soldat, nach dem Krieg für kurze Zeit Hofarbeiter. Ab 1946 Polizeibeamter in Bremen und später Lehrer an einer Polizeischule. Seit 1953 schrieb Arend bis in die Mitte der 1980er-Jahre mehr als 20 niederdeutsche Hörspiele. Mit dem außergewöhnlich lyrischen Stück "Gah nich de Beek hoch ..." wurde der Autor 1968 mit dem ersten Preis des damaligen Niederdeutschen Rundfunkpreises ausgezeichnet.

Mitwirkende

Walter Kreye: Der Mann

Ruth Bunkenburg: Die Frau

Margarethe Dahle: Schwester und Deern

Bernd Wiegmann: Angler

Jochen Schenck: Schwimmer

und andere

Regie: Hans-Helge Ott

Regieassistenz: Sybille Baschta

Redaktion: Ilka Bartels

Produktion: Radio Bremen und Norddeutscher Rundfunk 1969

Erstsendung: 06.01.1969

Länge: 51'39 (gekürzte Fassung)

