Stand: 08.05.2023 09:30 Uhr Striet üm Flüchtlingshölp

Jümmer mehr Minschen flücht na uns na Düütschland hen. Dorüm verlangt de Bunnslänner nu mehr Geld vun de Bunnsregeren. Dat se doröver snackt, hebbt se för Middeweken en Flüchtlingsgipfel in't Kanzleramt ansett. Un dor warrt dat denn woll düütlich to Kehr gahn. SPD un FDP wüllt opstunns nich noch mehr Hölp leisten. Dat kann Hamborgs Finanzsenater Andreas Dressel nu so gor nich verstahn. Wat he meent, kann een dat nich so hennehmen un dat is ok nich klook. De Baassche vun de Grönen, Ricarda Lang, steiht op de Siet vun de Länner un verlangt noch mehr Hölp.

08.05.2023

