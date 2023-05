Stand: 05.05.2023 09:30 Uhr To wenig Antibiotika för Kinner

Vör annerthalf Weken hett dat Bunnsministerium för Sundheit vun Amts wegen her seggt hatt: In Düütschland fehlt dat an Antibiotika-Säft för Kinner. Un dat wiest sik nu woll ok in’e Krankenhüüs. Den Arbeitsopwand, den se dor bedrieven mööt, üm an welk vun de Medikamenten rantokamen, de is över de Maten groot. So tominnst seggt dat de Düütsche Krankenhuus-Sellschop. De Böverste vun jüm, Gerald Gaß, de snack gegenöver vun dat Redakschoonsnettwark Düütschland vun en Alarmsignal, wenn Antibiotika oder Krebsmedikamenten nich mehr överall to kriegen sünd.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch