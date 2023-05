Stand: 04.05.2023 09:30 Uhr Streik bi Harry-Brot

Allerwegens hebbt se sik ja opstünns vunwegen de Löhn in de Wull – un dat ok in de Brootindustrie. Bi Harry-Brot in Scheenfeld gifft dat vundaag en Warnstreik vun Klock 1 bet Klock 7 an’n Avend. De Warkschop Nahrung-Genuss-Gaststätten föddert 12 Perzent mehr Geld den Maand, man tominnst 400 Euro. Ok Lüüd in de Utbillen schüllt beter betahlt warrn.

