Stand: 02.05.2023 09:30 Uhr ICE evakueert

Güstern Namiddag hett de Bunnspolizei en ICE in Hamborg evakueert. De Tog weer ünnerwegens vun Lübeck na Hannover. En anonymen Anroper hett bi de Polizei seggt, he wörr en Anslag op den ICE maken. An’n Bahnhoff Hasselbrook müssen all 130 Fohrgäst utstiegen. Den Tog hebbt se denn dree Stunnen lang dörchsöcht. Funnen hebbt se aver nix.

