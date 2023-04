Stand: 29.04.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Bo vun en nee Quarteer in de Havencity

In de Havencity hebbt se Middeweken den eerten Spadensteek för en heel besünner Quarteer maakt: Dat heet „Teid“, wat Tiede bedüden deit. Plaant sünd 600 düre Wahnungen un een groot Studentenwahnheim. In den Keller vun dat Boprojekt schallt dat gröttste Museum för digitale Kunst in Europa inricht warrn. Vun 2025 af an rekent se mit 700.000 Besökers in’t Johr.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 29.04.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch