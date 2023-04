Stand: 25.04.2023 09:30 Uhr Grönenpolitikersch is rut

Se hett all Postens bi de Hamborger Grönen verloren: Miriam Block. Vöraf hebbt se sik noch ornlich över de Politikersch in de Hoor hatt. Denn se harr vör en poor Daag anners afstimmt as ehr gröne Frakschoon. Dorüm hett de Mehrheit vun de Grönen in de Börgerschop an’n Avend seggt: Block schall keen wetenschopspolit’sche Sprekerin mehr ween. Un ok bi de Utschüss, wo se över Wetenschop un Binnenpolitik snacken doot, is se rut.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 25.04.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch