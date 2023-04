Stand: 24.04.2023 09:30 Uhr Hölp för den Sudan

De Reddensakschoon in den Sudan is anlopen. De Bunnswehr flüggt düütsche Staatsbörgers ut dat Land rut. En Militärfleger mit üm un bi 100 Minschen an Boord is in Berlin ankamen. En twete Maschien is in de Hauptstadt vun’n Sudan Karthum afflagen. In den Sudan gaht twee Gruppen gegenenanner an, wo in de verleden Daag al en Barg Lüüd bi üm’t Leven kamen sünd.

