Stand: 22.04.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Rund 4.000 Arbeitslüüd fehlt

In Hamborgs Verwalten sünd üm un bi 4.000 Arbeitssteden unbesett. Dor is Maandag düsse Week veel wat över snackt worrn. Rutsuert is dat bi en Anfraag vun’e CDU, op de de Senaat nu op antert hett. Dorna to uurdelen is de Noot Arbeitslüüd to kriegen, in’e Senaatskanzlei vun’t Raathuus, in’e Stadtentwickelns- un in de Kulturbehöörd op gröttst. Dat Ganze geiht ok vele Kunnenzentren vun’e Bezirksämter wat an. Bi de Grünn snackt de Senaat blangen anner Saken vun en hoge Fluktuatschoon, lange Verfohren bi dat Bewarven un vun veel kranke Lüüd.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 22.04.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch