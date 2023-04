Stand: 20.04.2023 09:30 Uhr Streik an'n Flooghaven

Dat is nu bi'n Flooghaven Hamborg al de veerte Warnstreik in düt Johr. Güstern Avend hebbt de Sekerheitslüüd dor, dat mit de Arbeit ween laten. De Streik duert noch bet morgen avend Klock ölven. Dorüm hett de Flooghaven vundaag un morgen all Afflöög un ok masse Flegers, de dor lannen sullen, streken. Dat geiht bummelig 80.000 Flooggäst wat an. Un denn warrt ok noch morgen fröh bi de Bahn streikt. Un twoors bet Klock ölven.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 20.04.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch