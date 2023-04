Stand: 20.04.2023 09:30 Uhr Streik bi Holsten

Nich blots an de Flooghavens warrt vundaag streikt. Wat de Warkschop Nahrung Genuss Gaststätten seggt, fallt dörch en 24-Stünnen-Streik ok de Produkschoon vun meist 600-dusend Halvliter-Buddels Holsten ut. De Warkschop will bi de Tarifverhannelns 450 bet 500 Euro mehr Lohn rutslaan.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch