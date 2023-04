Stand: 19.04.2023 10:15 Uhr Warnstreik an’n Hamborger Flooghoben

Al wedder warrt de Arbeid an’n Hamborger Flooghoben daalleggt. De Warkschopp Verdi hett dorto opropen. Dorüm warrt morgen un övermorgen överhaupt keen Flegers nich in de Luft gahn, un ankamen ok nich. Üm un bi veerdigdusend Flooggäst sünd dorvun bedrapen. Opropen to den Warnstreik sünd de Mitarbeiders för Seekerheit; dorbi dreiht sik dat üm mehr Geld för’t Arbeiden in’e Nacht un an Fierdaag. Övermorgen schall düütschlandwiet ok bi de Bohn wedder de Arbeid daalleggt warden. Denn schüllt de Mitarbeiders dort wüschen Klock dree un Klock Ölben ehr Arbeid daalleggen, so seggt dat de Warkschopp EVG.

