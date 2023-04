Stand: 19.04.2023 10:15 Uhr Perzeß gegen vörmaligen Politiker Osterburg

Na dree Johrn Ünnersökenstied fangt opstunns de Perzeß gegen den vörmaligen Hamborger Gröönen-Politiker Michael Osterburg an. De fröhere Fraktschoonsbaas vun den Bezirk Midd schall för sik sülvst dreeundörtigdusend Euro ut de Fraktschoonskass nahmen un utgeven hebben. Dorbi dreiht sik dat üm Reken för Reisen un Mietwagens, för’t Eeten gahn in Gasthüüs un üm Kinnergordengeld för dat Kind, wat Osterburg tosamen mit sien vörmalige Fründin Anna Gallina hett. Michael Osterburg hett to allens, wat se em vörsmitt, betto noch gor nix seggt.

