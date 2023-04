Stand: 18.04.2023 09:30 Uhr Brand in Rothenborgsoort - Naklapp

Na den groten Brand in Rothenborgsoort wohrschaut de Binnenbehöörd nu noch mal dorför, mit dat Water vun de Bill in Kontakt to kamen. Dat mag ween, dat dörch de Löscharbeiden Gift in den Kanaal kamen is. Dorüm schall man eerstmal wegblieven vun de Bill. Wo dull dat Water schietig is, dat köönt se eerst in en poor Daag seggen. De Bezirk hett den Eegner vun de Lagerhall, de afbrennt is, verplicht, den Rest aftorieten. De Stadtreinigen schall in düsse Week de Parks un Speelplätz, de ümto liggen doot, reinmaken.

