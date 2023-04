Stand: 18.04.2023 09:30 Uhr G7-Drapen

De G7-Staaten verlangt, dat China sik in’n Taiwan-Konflikt an dat internatschonale Recht holen deit. In dat Afsluss-Papeer vun’t Drapen mahnt se, dat de UN-Charta wohrt un op Drohen un Gewalt verzicht warrn schall. Dat geev keen Rechtsgrundlaag für expansive Anspröken vun China in’t Süüdchine’sche Meer – so seggt se. Bavento weer ok de Krieg in de Ukraine Thema bi’t G7-Drapen. De Staaten wüllt noch mehr Sankschonen gegen Russland op’n Weg bringen.

