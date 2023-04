Stand: 17.04.2023 09:30 Uhr Atomkraft: Lemke gegen Söder

Bunnsumweltministerin Steffi Lemke hollt nich veel vun dat, dat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder in sien Land wieder op Atomkraft setten will. He harr giern, dat sik de Länner dat sülms utsöken künnt. Lemke sä, tostännig för Atomkraft is de Bund – de Länner nich – un dat steiht ok so in't Grundgesett. Wat Söder secht hett, weer bannig lichtfardig.

