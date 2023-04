Stand: 17.04.2023 09:30 Uhr Bloot an de Reesendammbrüch

An de Reesendammbrüch an'n Jungfernstieg hefft Lüüd an Avend en groten Pool Bloot funnen. Polizei un Füerwehr hefft denn na een söcht, de verletzt is. Funnen hefft se man blots Strümp mit Bloot an. En Hund kunn de Spoor bet na'n Dammtor-Bahnhoff finnen – wieder güng dat denn nich. Test worrn is dat Bloot ok al: Dat is vun en Minschen. De Polizei is wieder bi de Saak bi.

