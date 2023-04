Stand: 05.04.2023 09:30 Uhr Bayern ut Pokal rutflagen

Bayern München is in't Viddelfinal ut'n DFB-Pokal rutflagen. De FC Freiborg kunn sik an'n Avend mit 2:1 gegen de Bayern dörsetten. Eintracht Frankfurt hett sien Speel gegen Union Berlin mit 2:0 wunnen. Ok in de Basketball-Bunnsliga is speelt worrn. Dor versöcht de Hamborg Towers graad, de Klass to hollen. An'n Avend kunnen se sik gegen Göttingen mit 98 to 71 dörsetten.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 05.04.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch