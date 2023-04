Stand: 01.04.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Warnstreik ok in Hamborg

Düsse Week güng mit en groten Warnstreik in Düütschland los, wo ok Hamburg vun bedrapen ween is. Blangen Regionaal- un Ferntöög, de utfullen sünd, geev dat ok bi de S-Bahn Maleschen un ok an’n Flooghaven, dor sünd mehr als 200 Flöög streken worrn. Liekers is dat grote Kuddelmuddel in‘n Verkehr, mit dat se egens rekent harrn, utbleven. Bet nu sünd de Tarifparteien in jümehren Striet aver noch nich övereens kamen. Dat geiht üm över teihn Perzent mehr wat an Geld, wat se för de Arbeitslüüd verlangen doot.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

