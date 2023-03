Stand: 30.03.2023 10:15 Uhr Reaktschon op Tarifverhanneln ut Hamborg

Dat bi de Tarifverhanneln betto nix rutsuert is, dormit is de Finanzsenater vun Hamborg Andreas Dressel gor nich tofreden, seggt he. Noch in de Nacht hett he op Twitter schreven: Dat is sehr schaad, dat de Warkschoppen de Verhanneln afbraken hebbt. Pedram Emami, de Hamborg-Baas vun de Dokterwarkschopp Marborger Bund, höllt op Twitter dorgegen un seggt: de Arbeidgevers sünd Schuld doran, dat de Verhanneln op nix rutlopen sünd.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 30.03.2023 | 10:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch