Stand: 30.03.2023 10:15 Uhr Börgerschopp

Wat de enkelten Lüüd dinkt un wüllt, weet een, liekers hebbt se sik luudhals in de Hoor hatt: De Hamborgsche Börgerschopp hett güstern in ehr Aktuelle Stunn över de plante Hobenautobohn A26 streden. De Oppositschon smitt rood-gröön vör, dat de in düsse Fraag sülvst över Krüüz sünd. De Grönen dorgegen seggt, se sünd woll keen Frünnen dorvun, dat düsse Autobohn boo’t warrt, liekers staht se mit de SPD tohoop to ehrn Koalischtons-Verdrag.

