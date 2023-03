Stand: 29.03.2023 09:30 Uhr Enigen bi Koalitschoonsverhanneln

Mehr as 30 Stünnen hebbt de Ampelparteien in Berlin mit’nanner snackt. Nu hebbt se en Reformpaket afmaakt. Een Saak, de se dor anpackt: De Schienenverkehr sall düütlich utboot warrn. Betahlen wüllt se dat mit en högere LKW-MAUT. Un denn dröff een Gas- un Ölheizungen ok in Tokunft noch bruken. Huusholten de nich so veel Geld hebbt, süllt Hölp kriegen, wenn se op Modellen wesseln wüllt, de beter för’t Klima sünd.

