Stand: 14.03.2023 09:30 Uhr Mehr Klimaprotest ankünnigt

Hamborg mutt woll mit en ne'e Protestwell vun radikale Klima-Aktivisten reken. Na Informatschonen vun NDR 90,3 hefft Lüüd vun de "Letzte Generatschon" afmaakt, dat jümehr Protesten utwied warrn schüllt. Dorvör harrn se en Reeg Saken vun Börgermeester Peter Tschentscher föddert, de he in Gang setten schull. He harr dat allens man scharp torüchwiest. Wann de "Letzte Generatschon" wedder Straten blocken will, is nich bekannt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 14.03.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch