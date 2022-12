Stand: 02.12.2022 09:30 Uhr Plaan för mehr Geld för Kinnerkrankenhüüs

In’n Bunnsdag snackt se vundaag över de Laag in’e Krankenhüüs, wo dat totiets ja ornlich grummeln deit. Sundheitsminister Karl Lauterbach hett dorto nu en ganze Reeg vun Gesetten vörleggt, womit denn blangen anner Saken de Kinnerkrankenhüüs mehr Geld kriegen schüllt. Bavento schall för Patschenten dat Övernachten in’e Kliniken wegfallen könen, wenn dat för jüm unnödig is. Man eerst güstern harrn Intensiv- un Nootfalldokters bi jümehren Johrskongress in Hamborg vertellt, wat vull dat totiets in’e Kinnerkrankenhüüs is.

