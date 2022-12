Stand: 01.12.2022 09:30 Uhr Kinnerkrankenhüüs bruukt Hölp

Intensiv- un Nootfalldokters slaat bi jümehren Johrskongress in Hamborg Alarm. De Laag in de Kinnerkrankenhüüs – un sünnerlich op de Intensivstatschonen – is böös keddelig. In ganz Düütschland sünd opstünns blots 83 Bedden op Kinnerintensivstatschonen free. Dat is bi en aktuelle Ümfraag rutsuert. Je Krankenhuus is dat weniger as een Bett, dat free is. De Dokters klaagt, dat jüm allerhand Personal fehlen deit. Un se föddert betere Arbeitsümstänn in de Kinnerkrankenhüüüs.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 01.12.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch