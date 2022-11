Stand: 28.11.2022 09:30 Uhr Elvtower

245 Meters hooch schall de Hamborger Elvtower warrn. De Plaans för dat Hoochhuus, de gaht vöran. In düsse Week mutt de Stadt besluten, wat se den Grund un Bodden an de Elvbrüchen an den Investor Signa verkööpen wüllt oder nich. SPD-Fraktschoonschef Dirk Kienscherf is toversichtlich. He meent de Grundvörutsetten weer dor, nämlich de Vörvermietungsquoot.

