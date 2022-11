Stand: 25.11.2022 09:30 Uhr Hickhack üm’t Depermaken vun’e Elv

Dat Depermaken vun’e Elv sorgt för groten Striet in‘t Hamborger Raathuus. Blots ‘n poor Maand, nadem se mit dat Baggern trech sünd, steiht fast: Scheep mit en bannig groten Deepgang köönt liekers nich na’n Hamborger Haven henkamen. För de Grönen in’e Börgerschop is bi dat Depermaken vun’e Elv ganz kloor un an’n Enn een för allemal nix bi rutsuert. De Koalitschoonspartner SPD finnt dat Kritteln vun’e Grönen unpasslich. De Linke snackt vun en ökologisch Desaster. Un de CDU verlangt vun’n Börgermeester, dat he den Senaat nu dorto kriegen deit, in düsse Saak wat to maken.

