Düütsche Staatsbörger warrn schall lichte warrn

Stand: 25.11.2022 09:30 Uhr

Lüüd ut’t Utland schüllt tokünftig gauer de düütsche Staatsbörgerschop kriegen könen. So is tominnst de Plaan vun Bunnsbinnenministersch Nancy Faeser - schrifft de Bild-Zeitung. Wenn de Vadder oder de Mudder fief Johr lang al to Recht in Düütschland leven doot, denn schüllt jümehr Kinner, wenn se hier in Düütschland to Welt kamen sünd, al vun sülvst en düütschen Pass kriegen.

