Stand: 25.11.2022 09:30 Uhr NDR 90,3 - Dat Wedder för uns in Hamborg

Dat warrt vundaag en Dag mit veel Regen un so goot as keen Sünn. Also gifft dat denn ok keen Regenbogen, op den man sik villicht freien kunn. De Dag blifft grau mit veel Wulken bi Temperaturen vun bet to acht Graad. Opstunns sünd dat fief Graad in Fuhlsbüddel. Un de Dag morgen geiht meist jüst so los as vundaag. Later gifft dat dor aver alltohoop weniger Regen un de Sünn kriggt een dor denn villicht ok noch mal kort to sehn bi Temperaturen vun üm un bi acht Graad.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 25.11.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch