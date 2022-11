Stand: 19.11.2022 09:30 Uhr Düsse Week: Uurdeel na Drogendoot

Dat is een Gerichts-Uurdeel, dat Hamborg düsse Week opwöhlt hett. En 16 Johr ole Deern hett in’n September 2020 bi en private Fier in Winterhuud twee Ecstasy-Tabletten innahmen hatt un is kort dorna dootbleven. Middeweken düsse Week nu hett dat Amtsgericht Horborg den Fründ, de ehr de Drogen tomals geven harr, veruurdeelt. De 22 Johr ole Keerl mutt 800 Euro an de Suchthölp betahlen un sülvst na de Drogenberaden hen. In’e Uurdeelsbegrünn hett dat heten, de 16 Johr ole Deern harr de Gefohr ünnerschätzt.

