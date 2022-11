Stand: 01.11.2022 10:15 Uhr Halloween-Krawall

Sööt oder Suer! Dat hebbt se güstern an vele Huusdören ok in Hamborg infordert, op Halloween utstafferte Kinners. Nich so veel Halloween-Vergnögen harr dorgegen de Polizei. De harr good to doon, mit jung Lüüd, de Krawall makt hebbt. De Polizei seggt, dorbi hebbt se ok Beamte angrepen. In Horborg harrn sik hunnertföfftig jung Lüüd drapen; de hebbt Eier, Böller un Steens smeten, as de Polizei de Grupp oplösen wull. In’t Niendörper Geheeg harrn jung Lüüd mit Pistolen un Slagstöckers rümfuhrwarkt, de utsehn hebbt, as weern se würklich echt.

