Galeria Karstadt-Kaufhof will Hüüs dichtmaken

Wat dat för Hamborg bedüüd, is noch nich rut, man Galeria Karstadt-Kaufhof will mehr as veerdig vun ehr hunnerteenundörtig Koophüüs dichtmaken. Dat seggt de Baas vun dat Ünnernehmen Miguel Müllenbach in de FAZ. Vun Bedrievs wegen warrt se ok Lüüd rutsmieten. Dat Ünnernehmen will sik nu nocheens dörch een Schutzschirm redden laten un hett togliek en Bankrott-Andrag stellt.

