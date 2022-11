Stand: 01.11.2022 10:15 Uhr Weniger Busse un Bohnen

De Hamborger Hochbohn lött vun övermorgen op an weniger Busse un Bohnen föhrn. Dorachter stickt, seggt se, dat to veel Mitarbeiders malad sünd. Busse op de Streek Nummer Fief föhrt denn blots noch all fief Minuten, op de Streek Nummer Söß all teihn Minuten. De U1 un U3 föhrt ok to Stoßtieden blots normal, ahn dat se mehr Toeg insett. De Plaan warrt nu al ännert, dormit nich miteens noch weck Toeg utfallt.

