Datenschutz för Lüüd, de Wahnungen söökt

De bövelste Datenschützer vun Hamborg Thomas Fuchs will Minschen, de een Wahnung söökt, beter schützen. He meent, dat de to veel Daten vun sik priegeven moet, to’m Bispeel wat de Schufa över se sammelt hett. Dat is normalerwies eerst denn noedig, wenn een Verdrag ünnerschrieven warrt. Fuchs will sik dorüm bi de Maklers ümkieken, wat bi de nipp un nau in de Bogens steiht, mit de sik Lüüd üm een Wahnung bewarwt.

