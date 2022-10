Stand: 29.10.2022 09:30 Uhr Düsse Week: Raathuus fiert Jubiläum

Dat Hamborger Raathuus gifft dat nu al siet 125 Johr un dat is düsse Week fiert worrn. Siet 1897 steiht dat, so as nu, an’e Alster. De offizielle Dag is domals de 26. Oktober ween. Dat Jubiläum is de ganze Week mit Utstellen, Musik un apen Dören fiert worr.

