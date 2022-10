Stand: 28.10.2022 09:30 Uhr 33 Perzent mehr Boverlöven

De Antahl vun de Boverlöven in Hamborg is unvermodens na baven gahn. Liekers dat dat de Kris bi'n Bo geven deiht, sünd dat in de eersten negen Maand vun düt Johr 33 Perzent mehr as in'n Vergliek to vörher ween. Aver dor sünd düütlich weniger Soziaalwahnungen beandraagt worrn - blots 2.000 statts de 3.000, mit de se egens rekent harrn. Un ümmer mehr Boverlöven warrt later gor nich wohr maakt, wat denn an de Bokosten liggen deit, wiel dat de to hooch sünd.

