Stand: 28.10.2022 09:30 Uhr Motorradunfall op de A255

Op'e A255 is hüüt fröh an'n Morgen en Motorradfohrer swoor wat verunglückt. Autofohrers hebbt den Keerl kort na Klock fief hüüt morgen bi Georgswerder op'e Fohrbahn liggen sehn. Dat seeg ut, as op he doot weer. Nootfallkräft müssen em eerst wedder trüch in't Leven halen. Woso de Motorradfohrer op de Autobahn verunglückt weer, is ganz un gor noch unkloor.

