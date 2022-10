Stand: 28.10.2022 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag warrt dat teemlich warm bi uns för düsse Johrstiet. Hüüt Namiddag kunnen denn de Temperaturen rop gahn op bet to 22 Graad. Opstunns sünd dat 13 Graad in'e Havencity. De Dag geiht mit veel Sünn los. Later sünd denn villicht'n poor mehr Wulken mit ünnerwegens, dat blifft aver dröög. Un morgen sünd dat denn noch'n beten wat mehr Wulken as vundaag bi üm un bi 19 Graad. Un Sünndag schient denn wedder mehr de Sünn bi Temperaturen vun bet to 20 Graad.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 28.10.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch