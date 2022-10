Stand: 27.10.2022 09:30 Uhr Debatt över Cannabis

Bet Cannabis in Düütschland legal warrt, is dat woll noch lang hen. Bunnsgesundheitsminister Karl Lauterbach vun de SPD hett de Plaans in de ARD-tagesthemen noch mal verdeffendeert. He se, Cannabis legal maken, dat weer de beste Weg, üm wat gegen den Swattmarkt to doon – un ok üm jung Lüüd to wohren. De Beropsverband vun de Dokters för Kinner un jung Lüüd is man dorgegen, dat Gras freegeven warrt.

