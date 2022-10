Stand: 26.10.2022 09:30 Uhr Audi-Baas för autofre'e Daag

Audi-Baas Markus Duesmann is dorför, dat man wegen de Energiekries en Tiet lang keen Auto föhren schull. He sä in'n Interview mit de SZ, he kunn sik autofre'e Daag vörstellen – so as in de söventiger Johren. Wenn man so wat maken würr, harr dat ok'n Effekt op de Minschen in Düütschland: So dat jeedeen maarkt, dat de Laag swoor is, un dat dat nödig is, wat intosporen. En Fohrverbott kunn ok gode Sieden hebben: To'n Bispeel dat Fohrradtouren op de Autobahnen denn wedder mööglich weren.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 26.10.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch