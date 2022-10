Stand: 25.10.2022 10:15 Uhr Steinmeier in de Ukrain

Bunnspresedent Frank-Walter Steinmeier is unvermodens na de Ukrain henföhrt. Hüüt morgen is he mit’n Tog in Kiew ankamen. Dat is dat eerst Mol, dat de Bunnspresedent dat Land besöcht, sietdem de Russen dat angrepen hebbt. In den drüdden Anloop hett dat nu also klappt. Steinmeier will ok mit den ukrainschen Presedenten Wolodomyr Selenskyi tohoopkamen. To sülwige Tiet gifft dat in Berlin hüüt en Drepen, bi wat dat üm dat wedder opboen vun de Ukrain geiht.

