Stand: 25.10.2022 10:15 Uhr Ne’e Premier in Grootbritannien

In Grootbritannien warrt König Charles de Drüdde hüüt sien ersten Premierminister in’t Amt beropen: Rishi Sunak. De tweeunveerdig jöhrige warrt vun sien konservative Torries dull ünnerstütt. Sunak is in de Regeren ünner Boris Johnson Finanzminister west, later is he trüggtreden, wiel he mit Johnson sien Schandaals nix to doon hebben wull. Sunak folgt nu op Premierministersch Liz Truss, de ok trüggtreden weer. Dat vun ehr plante Hölpspaket nu in de Kris harr för Bangen un Koppschürrn an de Geldmärkte sorgt.

