Stand: 22.10.2022 09:30 Uhr Düsse Week: Dat „Swattbook“ is rutkamen

In Hamborg hett de Bund vun de Stüerbetahlers faststellt, woneem mit Stüern rümaast worrn is. Dat geiht üm en Impfzentrum, bi dat Lüüd, de bi de Stadt anstellt sünd, jümehren Booster kriegen kunnen. Man vun all Minschen de harrn kamen kunnt, weer blots jeedeen tweten ok dor. De Stadt hett dor aver mehr as een Million Euro för betahlt. Dat „Swattbook“ gifft dat düt Johr al dat föfftigste Mal. Rutkamen is dat an’n Middeweken.

