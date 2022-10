Stand: 22.10.2022 09:30 Uhr Düsse Week: Ne’en Ballettintendant för de Staatsoper

Nu steiht dat fast un an’n Dünnersdag is dat künnig maakt worrn: Ne’e Ballettintendant vun de Hamborgische Staatsoper warrt de Düütsch-Argentinier Demis Volpi. He warrt in twee Johr den Posten vun John Neumeier övernehmen. De 36-johrige Volpi is opstünns Ballettdirekter un Chefchoreograph in Düsseldörp.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 22.10.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch