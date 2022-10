Stand: 22.10.2022 09:30 Uhr Düsse Week: Striet wegen Hamborger Haven

De chinesche Grootrederee COSCO will ja bi den Hamborger Haven instiegen. Dat warrt mehr un mehr to en keddelige Saak. Nu hett sik ok de Koalitschoon in Berlin in de Wull. FDP un Gröne sünd gegen den Plaan, dat COSCO en Drüttel vun de Andelen an’t Containerterminal Tollerort köpen dörv. Bunnskanzler Olaf Scholz, Börgermeister, Peter Tschentscher un de Havenbedriever HHLA hoolt an den Deal fast. De FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann see, Infrastruktur, op de dat ankümmt an China to verköpen, dat is en gewaltigen Fehler un mutt verbaden warrn.

