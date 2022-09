Stand: 19.09.2022 09:30 Uhr Truerfier för de Queen

In England warrt vundaag Königin Elizabeth de II. bisett. To dat Staatsgräffnis reist Hunnerte Lüüd ut all Ecken vun de Welt an, ut Königs- un Fürstenhüüs un annere Staatsgäst. De Truerfier is in de Westminster Abbey in London, dorna warrt de Königin ehr Lieknaam na dat Slott Windsor bröcht. In Grootbritannien is hüüt en natschonalen Fierdag. In de verleden Daag harrn sik an den Sarg Teihndusende vun de Queen verafscheedt. // Stand: 19.09., Klock 09:30



19.09.2022

