Stand: 19.09.2022 09:30 Uhr Bilanz na den Havengeboortsdag

800.000 Lüüd - so vele hebbt an't Wekenenn den Hamborger Havengeboortsdag mitfiert. Dat sünd weniger as vör Corona, man Weertschopssenater Michael Westhagemann is liekers tofreden. Denn de Schaustellers, de Gastronomie un de Hotels kunnen so mal wedder vele Gäst begröten, sä de Senater. To Enn güng dat güstern Namiddag mit de grote Utloop-Paraad mit vele grote un lütte Scheep. De neegste Havengeboortsdag, de is denn wedder in'n Maimaand. // Stand: 19.09., Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 19.09.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch