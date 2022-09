Stand: 19.09.2022 09:30 Uhr S-Bahn-Bedriev normaliseert sik

In Hamborg föhrt de S-Bahn nu wedder dör op de Streck över de Elv. Dor is aver noch nich allens fardig, un dorüm köönt de Töög ut'n Süden noch nich an den S-Bahnhoff Elbbrücken anhollen. Achter de Maleschen hett steken, dat Anfang August en Lkw ünner de Elvbrüchen brennt hett. // Stand: 19.09., Klock 09:30

