Düsse Week: Sucht-Verholen vun junge Lüüd

De jungen Lüüd in Hamborg sünd weniger faken an’t Smöken un drinkt weniger faken Alkohol oder griept ok weniger faken to en Joint, wenn een dat mit de Situatschoon vun för veer Johr verglieken deit. Dat is bi de ne’e sonöömte Schoolbus-Studie bi rutsuert, wo se dat Sucht-Verholen vun Schölerinnen un Schölers, de twüschen 14 un 17 Johr oolt sünd, ünnersöken doot. De Bericht is Maandag düsse Week vörstellt worrn. Grote Sorgen maakt de Suchtforschers in’e Twüschentiet aver de Internet-Afhängigkeit: Mehr as 20 Perzent vun de jungen Lüüd in Hamborg kaamt kuum dorvun los, wenn se eerst eenmal online sünd.

